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Стали известны фамилии чиновников – фигурантов уголовного дела в мэрии Новосибирска

сегодня 14:20

Фото «Континента Сибирь»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий; сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

Стали известны фамилии чиновников мэрии, которые стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование ведёт Следственный комитет.

По данным источников Сиб.фм в силовых структурах, фигурантами уголовного дела стали бывший начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко, а также нынешний глава ведомства Денис Ковалёв.

По данным фабулы обвинения, с апреля по декабрь 2016 года мэрия Новосибирска заключила договоры о приобретении квартир с застройщиками микрорайона «Новомарусино» и «Рихард». Жильё предназначалось для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Муниципалитет купил квартиры в домах на улице Большой и в доме на улице Зорге. Чиновники перечислили деньги в сумме более 249 млн рублей на счета застройщиков. Хотя по закону должны были внести аванс в размере не более 30 % от цены.

В дальнейшем дома не достроили, а застройщики обанкротились. Не ведётся строительство жилья для переселенцев и сейчас. Действия чиновников повлекли ущерб для бюджета в 202 млн рублей.

По данному уголовному делу в мэрии Новосибирска провели обыски.

В феврале 2019 года Дмитрий Рыбалко уволился с должности начальника управления по жилищным вопросам мэрии. Ему были предъявлены претензии со стороны Контрольно-счётной палаты Новосибирской области.

Рыбалко работал в мэрии Новосибирска с 2012 года. Через год перешёл в администрацию губернатора Новосибирской области и правительство Новосибирской области. В 2014 году возглавил управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.

Предыдущим начальником скандального управления была Светлана Стынина. Она также стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следственных органов, во времена работы Стыниной в мэрии была организована схема продажи жилья, предназначенного для детей-сирот и нуждающихся, по заниженным ценам другим лицам. По этому делу фигурантами также проходили ещё несколько человек. Большинство из них получили условные сроки. Информации о наказании для Светланы Стыниной в открытых источниках нет.

Напомним, ранее в Новосибирске мать засудила чиновников за падение дочери в открытый люк.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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