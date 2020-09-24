Том Круз на крыше поезда: съёмки новой части «Миссия невыполнима» в Норвегии попали в объектив камеры местных жителей

Фотографии из аккаунта tomcruise соцсети Instagram, видео с сайта youtube.com

Видео с Томом Крузом появилось в Сети; голливудский актёр едет на крыше поезда по Норвегии.

Звезда Голливуда Том Круз проехался на крыше поезда в Норвегии. Его сняли на видео несколько местных жителей.

Вместе со съёмочной группой актёр радостно махал фанатам, которые следовали за поездом рядом по дороге.

В Норвегии сейчас снимается новая часть картины «Миссия невыполнима». В этот раз, судя по всему, на крыше поезда будет проходить боевая сцена.

58-летний Том Круз, как обычно, исполняет все трюки сам.

Напомним, 24 сентября стало известно, что для съёмок нового фильма Том Круз отправится на МКС.