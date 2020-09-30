Тотальный диктант – 2020: место, время, дата, как принять участие

Фото Тотального диктанта

В Новосибирск прочитать диктант приедет Галина Юзефович; организаторы предлагают три формата участия в акции по проверке грамотности.

Тотальный диктант в Новосибирской области и 150 странах мира пройдёт 17 октября. Об этом сообщили организаторы традиционной акции по проверке грамотности.

Диктант начнётся в 15 часов по новосибирскому времени. В столицу Сибири приедет известный литературный критик Галина Юзефович, чтобы лично прочитать текст диктанта в кинотеатре «Победа». Также пройдёт и встреча Юзефович с читателями, точная дата пока неизвестна.

В 2020 году Тотальный диктант пройдёт в трёх форматах. Первый формат – очный. В Новосибирске будет организовано 50 площадок. Есть и новшество — в этом году из-за пандемии коронавируса нужно будет обязательно зарегистрироваться на одной из площадок. Это сделано, чтобы организаторы смогли соблюсти все необходимые санитарные меры. Регистрация начнётся с 8 октября на сайте Тотального диктанта.

Второй формат – онлайн. Можно найти страницы акции по проверке грамотности в социальных сетях, а также посмотреть на сайте, выбрать любую трансляцию и писать.

Также организаторы запустили в соцсетях хештег #пишемдома для тех, кто предпочтет проверить свою грамотность прямо дома на диване.

В 2020 году Тотальный диктант впервые напишут заключённые. В колониях Новосибирской области будет организована трансляция чтения текста Тотального диктанта. Организаторы ожидают, что в акции примут участие около 500 человек из мест не столь отдалённых.

Слабовидящие смогут написать Тотальный диктант на площадке библиотеки имени Крылова. Также проверить свою грамотность смогут люди с нарушением слуха. Для них будет организован перевод текста с русского языка на русский жестовый язык.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности, была придумана филологами в Новосибирске. Теперь же она международная, в ней принимают участие люди со 150 стран мира.