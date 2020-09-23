Трагедия веронских влюблённых: НОВАТ показал кадры с репетиции «Ромео и Джульетты»

Фото пресс-службы НОВАТа

Легендарный балет «Ромео и Джульетта» представит НОВАТ на большой сцене; оперный театр показал закулисье подготовки к спектаклю.

Историю любви на все времена — балет в трёх действиях «Ромео и Джульетта» — покажут на большой сцене НОВАТа 16 октября. Исполнители главных партий репетируют каждый день, об этом рассказали в пресс-службе оперного театра.

В НОВАТЕ напомнили, что описанная Уильямом Шекспиром история юношеской любви живёт на театральных сценах уже более четырёх столетий.

«Этот сюжет в каждой эпохе обретает новые смыслы и вдохновляет творцов на создание новых произведений – в музыке, живописи, литературе. В XX веке трагедия веронских влюблённых воплотилась в грандиозной музыке Прокофьева и рассказана универсальным языком танца», — говорится в сообщении НОВАТа.

На большой сцене театра главные партии исполняют Евгений Басалюк и Екатерина Лихова.

Напомним, ранее заболевший коронавирусом главный режиссёр НОВАТа рассказал о своём самочувствии.