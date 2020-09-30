Три миллиона ущерба: на омский речпорт заведено уголовное дело

Фото УФСБ России по Омской области

Уголовное дело заведено на Омский речной порт за незаконную добычу песка; ущерб от предприятия составил около трёх миллионов рублей.

Речпорт Омска незаконно добывал песок в Верхнезмеином месторождении. По оценкам специалистов минприроды, ущерб от такой деятельности предприятия составил не менее 3 миллионов рублей. Такие данные представлены в материалах УФСБ России по Омской области.

Уточняется, что у речпорта не было лицензии на добычу песка. Уголовное дело заведено по статье «Кража в крупном размере» в отношении неустановленных сотрудников. Однако на кадрах со съёмки ФСБ фигурирует генеральный директор предприятия Сергей Сандулов.

«В настоящее время сотрудниками УФСБ России по Омской области осуществляются предусмотренные российским законодательством мероприятия, направленные на содействие следственным органам в установлении всех обстоятельств совершённого преступления», – рассказали в региональной пресс-службе УФСБ.

Напомним, 5 октября омская прокуратура заявила, что проверит информацию о сливе чёрной жидкости в Иртыш.