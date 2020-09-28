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Центр Чумакова в Новосибирске начал клинические испытания своей вакцины от коронавируса

сегодня 17:28

Фото pixabay.com

Центр Чумакова начал в Новосибирске клинические испытания своей вакцины от коронавируса; первую и вторую фазы испытаний планируется закончить в ноябре.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Как рассказал журналистам гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, планируется закончить первую и вторую фазы испытаний в ноябре, а в случае успеха перейти к третьей фазе.

«Мы 6 октября начали клинические испытания нашей вакцины в Новосибирске. Наша вакцина цельновирионная инактивированная. Стоит отметить, что подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный подход. Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных осложнений поэтому минимально», — сказал он.

Ишмухаметов добавил, что институт уже полвека занимается разработкой различных вакцин. А препарат центра, созданный на основе накопленного за прошедшее столетие мирового и отечественного опыта работы с цельновирионными вакцинами, может иметь серьёзный экспортный потенциал.

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. В настоящее время центр является одним из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии.

Напомним, новосибирские медики прошли обучение по вакцинации от коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Новосибирская область
вакцина
испытания
коронавирус

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