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Цены на маски в Новосибирске рухнули до 5 рублей

сегодня 09:57

Фото pixabay.com

Роста цен на индивидуальные защитные средства не ожидается; дефицита масок и антисептиков также удастся избежать.

В Новосибирской области цены на защитные маски снизились до 5 рублей за штуку. Такие данные привёл начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Чиновник надзорного ведомства не ожидает во время второй волны коронавируса дефицита индивидуальных средств защиты. Также не ожидается и роста цен – рынок насыщен товарами достаточно.


ФАС фиксирует снижение цен на средства индивидуальной защиты в разных регионах России. В Москве цены на маски снизились до 10 рублей, в Новосибирск — до 5 рублей.

Напомним, в сентябре из-за второй волны коронавируса новосибирский учёный попросил новосибирцев запастись масками.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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