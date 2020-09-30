Учёные определили настоящие масштабы смертности от коронавирусной пандемии

Фото pixabay.com

Определена настоящая смертность от коронавирусной пандемии; больше всего избыточная смертность регистрируется в районах с большим неравенством доходов и высокой плотностью населения.

Учёные Пенсильванского университета определили, что число погибших от COVID-19 в США намного выше, чем следует из официальной статистики. В настоящее время от коронавирусной инфекции скончались более 200 тысяч американцев. Свои выводы специалисты представили в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv.

Исследователи оценили количество дополнительных смертей с февраля по сентябрь 2020 года, которые превышают уровень обычной ежегодной смертности. Оказалось, что на каждые 100 дополнительных смертей, непосредственно связанных с COVID-19, приходится ещё 36 смертей. Всего на избыток смертей, не связанных напрямую с коронавирусом, приходится 26 % от общего числа дополнительных смертей.

Больше всего избыточная смертность регистрируется в округах с большим неравенством доходов, высокой плотностью населения и наличием нелатиноамериканского чернокожего населения. Это указывает на уязвимость жителей, страдающих от социально-экономического неблагополучия, к последствия пандемии.

Чрезмерная смертность включает в себя смерти от COVID-19, которые были приписаны другим причинам, а также косвенные последствия пандемии для общества. Например, люди могли не иметь возможности обратиться за медицинской помощью по поводу других заболеваний из-за карантина или страха заразиться.

Напомним, врачи допустили неожиданный способ появления антител к коронавирусу.