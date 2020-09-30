Учёные предупредили россиян о надвигающихся магнитных бурях

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Магнитные бури ждут россиян в октябре; возможны сбои в работе энергосистем.

Во второй половине месяца россиян ждут магнитные бури. Самые мощные их проявления придутся на 25 октября. Об этом сообщает издание «Звезда» со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

По данным исследователей, с 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября её мощность увеличится до средних значений.

«Три следующих дня магнитосфера будет оставаться возбуждённой, но после она нормализуется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за слабых бурь могут происходить несущественные сбои в работе энергосистем. Более сильные проявления могут влиять на работу навигационных систем и провоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Напомним, ранее учёные рассказали о неожиданном факторе проявления антител к коронавирусу.