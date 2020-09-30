Учёные заявили о “странных” отложениях в реке, впадающей в акваторию Камчатки

Фото kamchatka.shamora.info, из открытых источников

В реке, впадающей в Авачинский залив на Камчатке, обнаружены странные изменения; вода имеет не характерный для водоёма цвет.

Сотрудники Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) заявили о плотных отложениях и изменении цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на врио руководителя КамчатНИРО Александра Варкентина.

По его словам, визуально обнаруживаются “некие странности”: цвет воды отличается от нормального, на дне присутствуют отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами есть пена.

Сейчас пробы воды и грунта отправлены для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, в местную лабораторию и представителям Следственного комитета РФ.

Напомним, учёные РАН будут выяснять причины экологической катастрофы на Камчатке.