Ущерб более 200 миллионов: бывшего и действующего сотрудника мэрии Новосибирска подозревают в превышении полномочий

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Из-за действий сотрудников мэрии проживающие в аварийном фонде остались без жилья; ущерб казне составил более 200 миллионов.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении действующего и бывшего сотрудника мэрии Новосибирска, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2016 года данные сотрудники от лица мэрии и застройщики ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» заключили ряд муниципальных контрактов но приобретении квартир в объектах долевого строительства – домах по ул. Большая и ул. Зорге г. Новосибирска на общую сумму свыше 249 миллионов рублей. При этом авансовые платежи должны были оставить не более 30%. Однако подозреваемые, зная об этом, перечислили на счета компании полную стоимость контрактов.

“Свои обязательства ООО «Доступное Жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» по указанным муниципальным контрактам не исполнили в связи с банкротством. При этом должностные лица мэрии г. Новосибирска достоверно знали, что правило о частичном авансировании создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств, является защитной мерой гражданско-правового характера от злоупотреблений со стороны исполнителей муниципальных контрактов”, — говорится в сообщении.

В результате были нарушены права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а городской казне причинён ущерб более чем на 200 миллионов рублей.

В настоящее время строительство 5 многоквартирных домов по улице Большой и Зорге в городе Новосибирске не окончено. Возведение зданий не ведется.

Напомним, 5 октября стало известно об обмане дольщиков строительной компанией в Новосибирском области.











