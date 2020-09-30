В чём провинились задержанные чиновники мэрии Новосибирска: рассказ обманутых дольщиков

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске задержали двух чиновников городской администрации — один из них бывший, а другой занимает должность начальника управления по жилищным вопросам мэрии. Уголовное дело о превышении должностных полномочий связано со строительством жилья в микрорайоне «Новомарусино». Сиб.фм пообщался с дольщиками, которые остались без квартир, и рассказывает подробности громкого дела.

Что произошло

Сегодня, 6 октября, в отношении бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрия Рыбалко, а также нынешнего главы ведомства Дениса Ковалёва возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Согласно версии следствия, с апреля по декабрь 2016 года мэрия Новосибирска заключила договоры о приобретении квартир с застройщиками микрорайонов «Новомарусино» и «Рихард». Жильё предназначалось для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Муниципалитет купил квартиры в домах на улице Большой и в доме на улице Зорге. Чиновники перечислили деньги в сумме более 249 млн рублей на счета застройщиков. Хотя по закону должны были внести аванс в размере не более 30 % от цены.

Затем застройщики обанкротились, а дома достроены не были. Не ведётся строительство жилья для переселенцев и сейчас. Действия чиновников повлекли ущерб для бюджета в 202 млн рублей.

Вопросы к Дмитрию Рыбалко были и ранее. В феврале 2019 года чиновник уволился с должности начальника управления по жилищным вопросам мэрии — ему были предъявлены претензии со стороны Контрольно-счётной палаты Новосибирской области. Рыбалко работал в мэрии Новосибирска с 2012 года. Через год перешёл в администрацию губернатора Новосибирской области и правительство Новосибирской области. В 2014 году возглавил управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.

Затяжной конфликт

История дольщиков ЖК «Новомарусино» началась не сегодня. В 2019 году застройщика, ООО «Доступное жильё Новосибирск», признали банкротом. Ещё в 2016 году мэрия в качестве участника долевого строительства заключила контракты с «ДНЖ» на возведение жилья на улице Большой. Эту процедуру провели в рамках программы переселения новосибирцев, которые жили в домах, признанных аварийными с 31 мая 2013 года. В технической документации госконтракта было указано, что срок введения домов в эксплуатацию — второй квартал 2016 года.

«Раньше по всем закупкам была открытая информация, но сейчас она закрыта, и доступна только для юридических лиц. Я в своё время, когда писала в 2018 году заявление в МВД, распечатывала всё — срок сдачи по нашему объекту это второй квартал 2016 году. Дом не был сдан даже на 50 процентов, но при этом мэрия заключила госконтракты. Пятый дом тогда был вообще на уровне свай, но им это не помешало заключить контракты и вывести деньги через этого застройщика. Что нас больше всего возмущалось, когда всё это вскрылось, — в открытую деньги были выведены», — рассказала Сиб.фм одна из дольщиков ЖК Татьяна Жук.

Уже тогда у дольщиков были опасения, что жильё им не достанется и сама схема выглядит сомнительной. Именно поэтому Татьяна Жук обращалась к начальнику управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрию Рыбалко, который в 2019 году был уволен за «неэффективное» расходование средств.

Открытый вопрос

Несмотря на то, что под подозрением сейчас находятся действующий и бывший чиновники мэрии, которые так или иначе были связаны со строительством жилых домов, проблема обманутых дольщиков остаётся нерешённой. В конце августа дольщики направили открытое письмо в адрес правоохранительных органов после того, как аналогичными проблемами заинтересовался Центральный аппарат СКР. В нём они заявили о необходимости привлечь к ответственности не только застройщика, но и мэрию, Министерство строительства Новосибирской области, и банки, которые аккредитовали застройщика-банкрота.

Спустя некоторое время, не получив ответа на свои заявления, дольщики решили перейти к более радикальным мерам и объявить о готовящейся голодовке. Также на протяжении трёх недель подряд в сентябре участники долевого строительства ЖК «Новомарусино» пикетируют здания администрации области и города.

Стоит отметить, что ситуация осложняется тем, что в долевом строительстве принимала участие мэрия Новосибирска. Это связано с тем, что существует два возможных выхода из ситуации: либо незавершённые дома достроят, либо их снесут, а вложенные деньги вернут обратно. Этот вопрос ещё с мая рассматривает Фонд защиты прав дольщиков.

Однако существует нюанс, который может существенно замедлить принятие решений по этому вопросу: компенсации фонда не распространяются на юридические лица, поэтому вложенные сотни миллионов рублей бюджет Новосибирска может не получить обратно.