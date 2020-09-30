В Госдуме не исключили возможность проведения матчей РПЛ без зрителей
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Будут ли присутствовать зрители на московских матчах РПЛ, зависит от коронавирусной обстановки; не исключено, что футболисты будут играть при пустых трибунах.
Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев рассказал Sport24 о ситуации с возможным закрытием стадионов для зрителей. Депутат пояснил, что решение будет зависеть от обстановки с коронавирусом, но пока массовые и спортивные мероприятия не включены в список запрещённых. Свищев заявил, что стоит отнестись к возможности закрытия стадионов с пониманием. Стадион должен обеспечивать безопасность нахождения на нём зрителей с точки зрения рисков заражения, полагает депутат.
Напомним, 6 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции.
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