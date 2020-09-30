В Иркутской области из-за коронавируса за четыре дня в полтора раза возросло число школьных классов на удаленном обучении

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В Приангарье за четыре дня в 1,5 раза выросло число школьных классов на удаленном обучении; по состоянию на 5 октября таких классов 429.

Количество классов в школах, переведенных на дистанционные занятия из-за нового коронавируса и ОРВИ, за четыре дня увеличилось в Иркутской области в 1,5 раза. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования, их уже 429.

"На удаленном обучении, по данным на 1 октября, находились 277 классов в 71 школе, а по состоянию на 5 октября — 429 классов в 80 школах", — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области подтверждено 19 810 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 124 человека. В регионе вновь наблюдается увеличение ежесуточного прироста заразившихся, в летние месяцы этот показатель снижался и опускался ниже 80.

С 1 сентября школы Иркутской области, которые весной из-за пандемии уходили на дистанционный формат обучения, приступили к работе в очном режиме. Всего в регионе, по данным правительства Иркутской области, почти 900 организаций общего образования.

Напомним, школы в Бурятии массово уходят на удалёнку из-за вспышки коронавируса.