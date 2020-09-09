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В Киргизии протестующие захватили здание парламента

сегодня 07:30

Фото wikipedia.org

В Киргизии прошли выборы в парламент; сторонники оппозиционных партий начали протестовать.

В Киргизии сторонники партий, не прошедших в парламент, захватили здание законодательного органа и администрации президента. Об этом сообщают РИА Новости.

Ночью митингующие прорвались на территорию Белого дома. протаранив ворота грузовиком. До этого оттуда выехала колонна автомобилей.

Протестующие выставили свою ”охрану” возле здания.

По сообщениям очевидцев, также в здание вошел сын экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев.

Протесты в стране начались после выборов в парламент Киргизии. Митингующие не признают их итоги и требуют провести повторное голосование.

Вечером 5 октября в стране были беспорядки, которые вылились в столкновения с милицией. По данным агентства, в больницах находятся более 120 человек, часть — в тяжелом состоянии.

Напомним, в августе выборы президента Белоруссии вылились в многодневное противостояние власти и оппозиции.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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протесты
Киргизия

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