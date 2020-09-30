Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Красноярском крае детей из малоимущих семей обеспечат компьютерами

сегодня 15:40

Фото pixabay.com

В Красноярском крае до конца года детей из малоимущих семей обеспечат компьютерами; 13 тысяч школьников не имеют технических возможностей для дистанционного образования.

Детей из малоимущих семей в Красноярском крае до конца текущего года обеспечат компьютерами для дистанционных занятий в школах. Об этом сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

В настоящий момент большинство образовательных учреждений Красноярского края работают в обычном режиме, по информации регионального управления Роспотребнадзора, массовых вспышек коронавирусной инфекции в школах региона не зафиксировано.

«У нас, по данным Министерства образования региона, 13 тысяч детей из малоимущих семей не имеют технических возможностей (для дистанционного образования — прим. ТАСС). Мы это поняли ещё весной. У нас таких расходных обязательств нет, мы обратились к крупным компаниями, и «Роснефть» откликнулась первой. И только с помощью них мы рассчитываем половину этой проблемы закрыть», — цитирует Лапшина ТАСС.

По словам председателя правительства края, вторую половину власти будут закрывать частями в течение осени до нового года. Нефтяная компания выделила на эти цели 250 млн рублей. Компьютерами детей планируют обеспечить до конца года.

Всего с начала пандемии в регионе 20,7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15,6 тысяч пациентов выздоровели, 562 человека скончались. Весной текущего года из-за пандемии коронавирусной инфекции в Красноярском крае вводился режим самоизоляции. Школы переводились на режим дистанционного обучения. Сейчас в регионе действует третий этап снятия ограничений.

Напомним, волна коронавируса накрывает Сибирь.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

компьютеры
Красноярский край
дистанционное обучение
волна коронавируса

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

73349
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
31063
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31001
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30593
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
22832
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22407
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола
21280
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение