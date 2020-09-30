В Красноярском крае детей из малоимущих семей обеспечат компьютерами

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В Красноярском крае до конца года детей из малоимущих семей обеспечат компьютерами; 13 тысяч школьников не имеют технических возможностей для дистанционного образования.

Детей из малоимущих семей в Красноярском крае до конца текущего года обеспечат компьютерами для дистанционных занятий в школах. Об этом сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

В настоящий момент большинство образовательных учреждений Красноярского края работают в обычном режиме, по информации регионального управления Роспотребнадзора, массовых вспышек коронавирусной инфекции в школах региона не зафиксировано.

«У нас, по данным Министерства образования региона, 13 тысяч детей из малоимущих семей не имеют технических возможностей (для дистанционного образования — прим. ТАСС). Мы это поняли ещё весной. У нас таких расходных обязательств нет, мы обратились к крупным компаниями, и «Роснефть» откликнулась первой. И только с помощью них мы рассчитываем половину этой проблемы закрыть», — цитирует Лапшина ТАСС.

По словам председателя правительства края, вторую половину власти будут закрывать частями в течение осени до нового года. Нефтяная компания выделила на эти цели 250 млн рублей. Компьютерами детей планируют обеспечить до конца года.

Всего с начала пандемии в регионе 20,7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15,6 тысяч пациентов выздоровели, 562 человека скончались. Весной текущего года из-за пандемии коронавирусной инфекции в Красноярском крае вводился режим самоизоляции. Школы переводились на режим дистанционного обучения. Сейчас в регионе действует третий этап снятия ограничений.

Напомним, волна коронавируса накрывает Сибирь.