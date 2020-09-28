В Кузбассе завершено расследование деятельности банды сутенёров, принуждавших малолеток к проституции

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Обслуживание клиентов было организовано на арендуемых квартирах; 90% заработка забирали себе сутенёры.

Следственные органы СКР по Кемеровской области – Кузбассу завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали девять жителей города Новокузнецка в возрасте от 25 до 35 лет. По версии следствия, они с апреля 2014 по декабрь 2017 года организовали подпольное оказание сексуальных услуг, вовлекая в проституцию, в том числе, несовершеннолетних. Бизнес-схема была тщательно продумана, у каждого участника банды были свои функции и зона ответственности. К работницам коммерческого секса предъявлялись высокие требования по внешнему виду, гигиене и дисциплине. За нарушения – немалый штраф. Верховодил 34-летний горожанин. Банда ежемесячно меняла дислокацию квартир, где происходило обслуживание клиентов, арендуя новое жильё по другим адресам. Клиентов искали, в том числе, через интернет. За час сексуальных утех клиент отдавал 1600 – 2500 рублей. Из которых непосредственным исполнительницам шло не больше 600.

В 2017 году налаженный бизнес распался, но бывшие компаньоны просто открыли собственные «предприятия» по поставке интим – услуг.

Девять сутенёров обвиняются, в зависимости от роли каждого, по целому букету статей УК РФ. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 28 сентября новосибирец пошёл под суд за убийство бывшей сожительницы.