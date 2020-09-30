В московском цирке назвали виновного в гибели работника после нападения медведя

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В московском цирке работник погиб после нападения медведя; Следственный комитет возбудил дело по факту нарушения требований охраны труда.

Представитель цирка в Москве, где сегодня медведь растерзал работника, заявил, что тот виноват сам. Об этом Магомед Сурхайханов рассказал корреспонденту телеграм-канала Mash. По его словам, сотрудник Валентин Вулич нарушил правила безопасности.

Сурхайханов заявил, что работник не имел права заходить в клетку к медведю без дрессировщика.

Ранее сообщалось, что 29-летний смотритель за животными Валентин Вулич 5 октября попал в больницу с тяжёлыми травмами после нападения медведя. По предварительной версии, это произошло, когда тот без сопровождения вошёл к нему в вольер. Спустя некоторое время пострадавший скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших смерть человека по неосторожности.

Напомним, ранее медведь напал на дрессировщика в Московской области.