В НОВАТе показали, как обрабатывают театр от коронавируса

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В новосибирском театре оперы и балета рассказали, что делают для профилактики коронавирусной инфекции; в НОВАТе введён особый режим дезинфекции.

Новосибирский театр оперы и балета показал, как сотрудники обрабатывают помещения для профилактики коронавирусной инфекции. Видео опубликовано в официальном аккаунте Instagram сегодня, 6 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВАТ театр оперы и балета (@novat_nsk) 6 Окт 2020 в 5:59 PDT

«Мы обеспечиваем выполнение комплекса мер по предупреждению распространения инфекции: ежедневный контроль температуры сотрудников, тесты на наличие инфекции, санитарно-профилактическая обработка помещений. В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID, сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются, либо переводятся на удалённую работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора», — рассказали в НОВАТе.

Сообщается, что сейчас в театре введён «особый режим дезинфекции». Кроме санитарной обработки помещений он предполагает обязательное ношение масок и перчаток для работников театра. Также сотрудники проходят регулярный контроль температуры тела и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в НОВАТе.

Напомним, сегодня НОВАТ показал кадры репетиции «Ромео и Джульетты».