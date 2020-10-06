В НОВАТе показали, как обрабатывают театр от коронавируса
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
В новосибирском театре оперы и балета рассказали, что делают для профилактики коронавирусной инфекции; в НОВАТе введён особый режим дезинфекции.
Новосибирский театр оперы и балета показал, как сотрудники обрабатывают помещения для профилактики коронавирусной инфекции. Видео опубликовано в официальном аккаунте Instagram сегодня, 6 октября.
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«Мы обеспечиваем выполнение комплекса мер по предупреждению распространения инфекции: ежедневный контроль температуры сотрудников, тесты на наличие инфекции, санитарно-профилактическая обработка помещений. В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID, сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются, либо переводятся на удалённую работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора», — рассказали в НОВАТе.
Сообщается, что сейчас в театре введён «особый режим дезинфекции». Кроме санитарной обработки помещений он предполагает обязательное ношение масок и перчаток для работников театра. Также сотрудники проходят регулярный контроль температуры тела и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в НОВАТе.
Напомним, сегодня НОВАТ показал кадры репетиции «Ромео и Джульетты».
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