Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В НОВАТе показали, как обрабатывают театр от коронавируса

сегодня 20:17

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В новосибирском театре оперы и балета рассказали, что делают для профилактики коронавирусной инфекции; в НОВАТе введён особый режим дезинфекции.

Новосибирский театр оперы и балета показал, как сотрудники обрабатывают помещения для профилактики коронавирусной инфекции. Видео опубликовано в официальном аккаунте Instagram сегодня, 6 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НОВАТ театр оперы и балета (@novat_nsk)

«Мы обеспечиваем выполнение комплекса мер по предупреждению распространения инфекции: ежедневный контроль температуры сотрудников, тесты на наличие инфекции, санитарно-профилактическая обработка помещений. В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID, сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются, либо переводятся на удалённую работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора», — рассказали в НОВАТе.

Сообщается, что сейчас в театре введён «особый режим дезинфекции». Кроме санитарной обработки помещений он предполагает обязательное ношение масок и перчаток для работников театра. Также сотрудники проходят регулярный контроль температуры тела и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в НОВАТе.

Напомним, сегодня НОВАТ показал кадры репетиции «Ромео и Джульетты».

Автор:
Эдвард Фицлер

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

77597
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
31147
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31055
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30647
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
27138
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
22878
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22452
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола