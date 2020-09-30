В Новосибирске погиб пешеход: во время ДТП одну из машин отбросило прямо на мужчину

Фото Госавтоинспекции по Новосибирску

Пожилой мужчина погиб в Новосибирске; он стал жертвой ДТП.

Сегодня, 6 октября, в Октябрьском районе Новосибирска автоледи врезалась в иномарку. В результате столкновения вторую машину отбросило прямо на пешехода, скончавшегося в автомобиле реанимации, сообщает Госавтоинспекция по городу.

«06.10.2020 на территории Октябрьского района водитель девушка 2000 г. р. на автомобиле "Хендэ Крета" следовала по улице Восход со стороны улицы Зыряновской в сторону улицы Кирова и в пути следования у дома 32 улицы Восход допустила столкновение с автомобилем "Киа Рио" под управлением водителя 1986 г. р., который двигался по улице Нижегородской со стороны улицы Сакко и Ванцетти в сторону улицы Бориса Богаткова. После чего автомобиль "Киа Рио" отбросило на пешехода (на вид около 60 лет)», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают личность погибшего и все обстоятельства аварии.

Напомним, 5 октября фура сбила велосипедиста в Новосибирске.