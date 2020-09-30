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В Новосибирской области нет полностью закрытых на карантин школ

сегодня 13:59

Фото pixabay.com

Региональный минздрав продолжает держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в детсадах и школах; вспышек заболевания нет, наблюдается тенденция к уменьшению количества заболевших ОРВИ.

Об актуальной информации сообщил 6 октября на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Полностью закрытых на карантин школ на сегодняшний момент у нас нет. В связи с коронавирусом остаются на контроле 174 человека, из них 118 детей, 119 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах 23 заболевших, из них 15 детей, закрыты на карантин шесть групп. Хочу ещё раз обратить внимание, что необходимо ответственно подходить к масочному режиму и к собственной безопасности, соблюдать все необходимые требования и предписания. Общая ответственность всех участников образовательного процесса позволит нам успешнее справиться с текущей ситуацией», – отметил Сергей Федорчук.

Из-за ОРВИ полностью приостановлена деятельность детского сада в Баганском районе. Частично закрыты 12 школ и 21 дошкольное учреждение.

Также Сергей Федорчук обратил внимание, что каникулы в образовательных организациях планируются, как и ранее, с конца октября. При этом рассматривается возможность продления каникул – этот вопрос пока только обсуждается и решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее в Новосибирской области был создан оперативный штаб. Заседания штаба проводятся в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, что позволяет оперативно рассматривать и принимать решения по всем вопросам, связанным с работой образовательных организаций.

Напомним, 5 октября губернатор Андрей Травников рассказал о подготовке к новому периоду пандемии.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

школа
Правительство Новосибирской области
карантин

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