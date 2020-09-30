В Новосибирской области пройдёт региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»

Фото предоставлено Образовательным центром «ОПОРА»

В Новосибирске открыт приём заявок на премию «Бизнес- Успех»; целью Премии является содействие развитию предпринимательства на территории Новосибирской области, повышению уровня компетенций и приобретению дополнительных навыков в области предпринимательства, а также формированию позитивного образа предпринимателя как важной составляющей развития Новосибирской области.

Основные преимущества от участия в предпринимательской Премии: получение полезных знаний и практических рекомендаций от экспертов, а также возможность пройти на федеральный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Дата проведения Премии — 19 ноября 2020 года в 10:00. Формат проведения – онлайн.

Кто может принять участие в Премии:

Учредители, соучредители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области, зарегистрированные в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru).

Чтобы стать участником Премии, необходимо:

1) подать заявку на официальном сайте премии: https://bsaward.ru/2020/novosibirsk/;

2) отправить свой бизнес-проект в ответном письме на электронную почту организатора;

3) рройти первый этап отбора Премии – отбор экспертами лучших проектов;

4) участники, прошедшие заочный отбор, защитят свои проекты в онлайн-формате через сервис Zoom;

5) победители получат возможность представить свой бизнес-проект на главной Премии «Бизнес-Успех» в Москве.

Исполнитель АНО ДПО «Образовательный цент «ОПОРА», тел.: +7 (383) 286-72-24.

Заказчик АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области», тел.: 8(800)600-34-07.