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В Омске возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников местной мэрии

сегодня 18:11

Фото pixabay.com

В Омске возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников мэрии; сотрудники департамента имущественных отношений не предоставили индивидуальному предпринимателю договор купли-продажи для приватизации арендованных им помещений.

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении чиновников департамента имущественных отношений администрации Омска, которые не предоставили индивидуальному предпринимателю договор купли-продажи для приватизации арендованных им помещений, говорится в сообщении прокуратуры по региону.

«В настоящее время органами СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность"», — говорится в сообщении.

Ранее омская прокуратура проводила проверку по обращению индивидуального предпринимателя, который в ноябре 2013 года арендовал муниципальные нежилые помещения, заключив договор с департаментом имущественных отношений администрации Омска. В 2018 году данный предприниматель обратился в департамент с заявлением о предоставлении права приватизации этих объектов. Было принято решение предоставить ему такое право.

Напомним, бывшего и действующего сотрудника мэрии Новосибирска подозревают в превышении полномочий.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

чиновники
Омская область
уголовное дело

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