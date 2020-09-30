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В Самаре двухлетняя девочка умерла, потому что врач отказалась её принимать

сегодня 05:37

Фото Pixabay

Годовалая девочка в Самаре скончалась из-за халатности врача; медик отказалась госпитализировать малышку, а та умерла.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу самарского врача. Медика будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает sova.info.

- По версии следствия, в декабре 2017 года врач-педиатр приемного отделения детской клинической больницы имени Ивановой осмотрела годовалую девочку, поставила диагноз "ОРВИ", оценила состояние ребенка как удовлетворительное и отказала в госпитализации. В тот же день малышку в тяжелом состоянии доставили в другую больницу Самары. Несмотря на помощь, девочка скончалась, — рассказали в Генпрокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит суд Октябрьского района Самары. Врачу грозит реальное лишение свободы.

Ранее в Самарской области суд разбирался в материалах о другой врачебной ошибке. Пациента тоже раньше времени отправили домой, в итоге он стал прикованным к постели инвалидом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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