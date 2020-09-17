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В Забайкалье запретили массовые мероприятия и хотят закрыть общепит

сегодня 08:40

Фото pixabay.com

В Забайкальском крае растёт число инфицированных коронавирусом; власти принимают новые ограничительные меры.

В Забайкалье вновь запретили массовые мероприятие с участием более 50 человек. Об этом сообщило издание Чита.ру со ссылкой на главного санитарного врача по региону Светлану Лапу.

Во время оперативного совещания она сообщила, что ограничение массовых мероприятия связано с ростом числа заболевших коронавирусом.

Также сотрудники Роспотребназора хотят минимум на две недели запретить работу ночных клубов и ресторанов. Остальной общепит планируют обязать работать до 00.00 часов.

Напомним, в Забайкальском Краснокаменске школы и детсады закрывали из-за коронавируса.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Забайкальский край
коронавирус
ограничения

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