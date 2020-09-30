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Видео с впавшей в кому белкой из Красноярска стало вирусным

сегодня 10:25

Фото и видео mir24 tv

В Сети набирает популярность видео с белкой, которая буквально зависла во время кормления орешками; несколько секунд она не реагировала ни на звуки, ни на прикосновения.

Белка из Красноярска имеет все шансы стать героиней мемов — видео с её участием уже стало вирусным и с каждым часом набирает тысячи новых просмотров. Об этом сообщает mir24 tv.

На кадрах рыжая грызунья угощалась орешками с руки и в какой-то момент застыла на месте. Автор видео пытался вложить ей в лапки угощения, но белка не реагировала. Не то заснула с открытыми глазами, не то впала в кому.

Через несколько секунд хвостатая пришла в себя и, ухватив орешек, убежала в лес, даже не подозревая о своей грядущей популярности.

Кстати, никто до сих пор не нашёл объяснения странному поведению белочки.

Напомним, ранее в Сети появилось виде о том, как сибирячка подружилась с белочкой.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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