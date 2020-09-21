Волна коронавируса накрывает Сибирь: самые заражённые регионы СФО и реакция местных властей

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки; в первую десятку регионов с наибольшим количество инфицированных вошёл cибирский регион.

В России, как и прогнозировали вирусологи, началась вторая волна коронавируса. Ежесуточный прирост новых заболевших COVID-19 уже несколько дней держится выше отметки в 10 тысяч. В пятёрке лидеров по количеству инфицированных традиционно Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а также Ростовская и Нижегородская области. Впрочем, в топ-10 антилидеров уже который день удерживается один из субъектов СФО — Кемеровская область. Смотрим, в каких регионах Сибири самая тревожная ситуация с коронавирусом и какие меры принимают местные власти.

В СФО больше всего заражений COVID-19 выявлено в Красноярском крае: с начала пандемии — 20 584 случая. От коронавирусных осложнений там умер 561 пациент.

На втором месте — Алтайский край с 14 334 заболевшими и 529 умершими. У Новосибирской области — бронза: по данным на 6 октября, 13 621 заболевший и 473 умерших. В Кемеровской области насчитывается 11 025 случаев коронавируса и 128 смертей.

В отличие от Москвы, где из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом власти начали вводить различные ограничения (речь идёт о досрочных каникулах для школьников и предложении перевести треть сотрудников компаний на удалёнку), в сибирских регионах губернаторы принимают точечные меры. В частности, требования о самоизоляции распространяются только на людей из группы риска — пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. Образовательные учреждения если и уходят на ковидный карантин, то не оптом, а поштучно.

К примеру, губернатoр Кемeровской oбласти Сeргей Цивилёв прoдлил до 31 oктября oграничения, ввeдённые в Кузбассе из-за угрoзы рaспространения COVID-19. До 14 oктября в регионе также прoдлили рeжим самоизoляции для людей стaрше 65 лет. Кстати, именно для пенсионеров были введены скидки на товары в магазинах в утренние часы, чтобы пожилые люди ходили в торговые центры только в определённое время.

Рaботодателям рeкомендовали пeревести сотрудников на удaлённый рeжим.

Кроме того, ковид подкосил образовательную сферу региона. Коронавирус был обнаружен у главы местного минобра Софьи Балакиревой — КТ показало у неё 25 % поражения лёгких.

На дистанционку ушёл крупнейший вуз Кузбасса — ГТУ, а также несколько школ.

В Красноярском крае пока не вводят новые ужесточающие меры.

«Показатели основных критериев Роспотребнадзора — коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием — позволяют нашему региону пока не вводить новые ужесточающие меры. Однако текущие ограничения будут продлены», — сказал председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Речь идёт о масочном режиме и социальном дистанцировании.

В то же время в регионе разворачивают дополнительные мощности коечного фонда, открывая резервный госпиталь на Рокоссовского. Всего в медучреждении 480 коек, пока подготовлено 200 из них. Несколько образовательных учреждений в Красноярском крае — включая гимназию № 13 — ушли на досрочные каникулы.

Непростая ситуация с коронавирусом и в Алтайском крае — глава региона Виктор Томаенко, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, до сих пор находится в больнице.

«Самочувствие немного улучшается, и это позволяет снова выйти на связь. Огромное спасибо всем вам за поддержку, которую вы выразили мне самыми разными и необычными способами, в том числе и в Instagram! Это очень мощная позитивная энергия! Искренне всем желаю здоровья, а тем, кто всё же заболел, как и я — скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких», — подчеркнул глава региона.

Томенко отметил, что в регионе с учётом открытия дополнительных 500 коек будет функционировать порядка 3 000 мест для пациентов с коронавирусом.

«Многие переносят сейчас болезнь в сложной форме, необходимо врачебное наблюдение. Таким образом, нужно увеличивать количество коек», — отметил губернатор.

Кроме того, по данным издания «Каменские известия», со 2 октября доступ граждан в каменскую администрацию ограничен в связи с выявлением случаев коронавируса у сотрудников.

По данным издания «Алтапресс», власти Барнаула 6 октября не исключили возможности возвращения к ограничениям, которые действовали в регионе весной. В частности, речь идёт о более строгом соблюдении масочного режима и самоизоляции для пожилых граждан. В местной администрации рассматривают также вариант временных запретов на проведение культурных и массовых мероприятий.

В Хакасии, где с начала пандемии заболели 4660 жителей, умер 51 пациент, режим ограничений продлили до конца октября. Запреты не распространяются на экономику и социальную сферу. Там жителей призывают соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие профилактические меры.

Как сообщает издание «Регнум» со ссылкой на местное министерство образования, школьные каникулы в республике начнутся вовремя. «Образовательный процесс в школах протекает в штатном режиме, рекомендации Рособрнадзора и Роспотребнадзора соблюдаются. В каждой школе проводится ежедневная многократная уборка с применением дезинфицирующих средств, работают установки для очистки воздуха. Персонал и работники столовой используют средства индивидуальной защиты», — цитирует издание пресс-службу образовательного ведомства.

В Новосибирской области власти также не планируют отправлять учащихся на каникулы раньше срока. По словам министра образования региона Сергея Федорчука, школьники пойдут отдыхать в конце октября. Это связано с тем, что «ситуация находится под контролем». Единственный вариант, который рассматривают в ведомстве, - увеличить продолжительность каникул до двух недель.

На встрече с журналистами 6 октября Федорчук подчеркнул, что в области нет ни одной полностью закрытой на карантин школы. В то же время 119 классов учатся дистанционно из-за выявленных случаев коронавируса.

Днём ранее, 5 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что речи о возвращении к коронавирусным ограничениям пока не идёт, но всё будет зависеть от того, как жители станут соблюдать меры безопасности.

Напомним, ранее учёные рассказали, у кого есть врождённый иммунитет к коронавирусу.