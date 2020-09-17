Восемь медалей на Кубке России выиграли новосибирские пловцы

Фото с сайта sport.nso.ru

На Кубке России по плаванию новосибирские спортсмены завоевали восемь медалей; среди наград – четыре золотые.

Соревнования на Кубке России оказались результативными для новосибирских пловцов. Домой они привезли восемь медалей, среди которых четыре – золотые. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Также новосибирцы выиграли две серебряные и две бронзовые медали.

Финал Кубка России по плаванию проходил в Обнинске 2–4 октября. Это был первый официальный старт соревнований всероссийского уровня для пловцов после снятия ограничений пандемии.

«У лидера сборной Новосибирской области Арины Сурковой – три золотые и одна серебряная медаль. Лучшей 22-летняя сибирячка стала в спринте на 50 метров вольным стилем, обновив личный рекорд (ее результат – 24,67 секунды) и на 50 метровке баттерфляем (25,97 секунды)», – написала пресс-служба.

Золото в мужском зачёте забрал новосибирский пловец Даниил Марков. С собой он привёз и бронзовую медаль.

Серебряную медаль завоевала сибирячка Анита Грищенко. Ещё одну бронзу взяла Екатерина Никонова.

Напомним, в середине сентября новосибирская сборная выиграла Кубок России по кёрлингу.