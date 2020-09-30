Врачи допустили неожиданный способ появления антител к коронавирусу

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Учёные рассказали о возможном появлении антител к коронавирусу у пациентов, которые переболели ОРВИ; специалисты выясняют, насколько эффективен сформировавшийся иммунитет.

Исследования американских учёных показали, что пациенты, переболевшие сезонными ОРВИ, могут иметь антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пока эксперты не могут дать объективную оценку эффективности такого иммунитета, поэтому работы по изучению продолжаются.

В Роспотребнадзоре изданию уточнили, что пациент с антителами IgG к коронавирусу всё равно в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции. То есть наличие положительного теста на антитела не отменяет необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее учёные рассказали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу.