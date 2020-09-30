Всемирный день охраны мест обитания: в Новосибирском зоопарке предложили задуматься над действиями людей

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Всемирный день охраны мест обитания отмечается сегодня, 6 октября; в праздник сотрудники Новосибирского зоопарка порассуждали о смысле даты.

Сегодня, 6 октября, отмечается Всемирный день охраны мест обитания. Праздник был учреждён в 1979 году на Бернской конференции, посвящённой сохранению диких животных. О смысле даты рассказали в Новосибирском зоопарке.

«В календаре экологических дат есть много дней, посвященных конкретным видам, экосистемам, территориям. И есть в этом календаре несколько больших экологических дней. Один из них – Всемирный день охраны мест обитания», – говорится в посте.

Сотрудники зоопарка отмечают, что охрана мест обитания – одна из важнейших задач человечества. Но при этом люди задействуют всё больше земель для своих целей. Это чревато для других обитателей нашей планеты.

«Осваивая территорию человек со своей мощной техникой, амбициозными задачами и бизнес-планами, как правило, не оставляет шансов для зверей и птиц. Он лишает их дома, разрушает места обитания. Это практически всегда необратимый процесс. Таким образом человек действует уже давно, поэтому сейчас так много экологических проблем и бедствий», – написали сотрудники.

Новосибирский зоопарк принимает участие в российских и международных программах по сохранению редких видов животных, добавили работники.

«Мы с коллегами ведем работу по созданию резервных популяций, что позволит не допустить исчезновения того или иного вида. Но все актуальней становится вопрос: будут ли в будущем места, куда можно будет выпустить дальневосточных леопардов, снежных барсов, аргали, азиатских дикуш и многих других? Об этом надо думать сейчас и думать всем», – резюмировали сотрудники зоопарка.

Напомним, 5 октября сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали, что ягуару Белле исполнилось 13 лет.