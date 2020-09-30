Выплата 10000 на ребёнка: куда обращаться, чтобы получить деньги

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Многодетные семьи могут получать ежемесячное пособие на детей; инструкция, как и куда подавать заявление, какие документы подготовить.

На ежемесячное пособие могут претендовать семьи, в которых родился третий ребёнок. Размер выплаты зависит от величины прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Инструкция по получению денег представлена на портале госуслуг.

В среднем по России размер выплаты составляет 10,4 тысячи рублей. Деньги выплачиваются ежемесячно. Получать пособие можно и на последующих детей.

Чтобы получить пособие, необходимо заполнить заявление о получении пособия. Сделать это можно в органах соцзащиты по месту жительства.

«Выплаты назначаются и производятся по месту работы, службы или учёбы родителей. Если же не трудоустроены оба родителя, тогда пособия сможет получить любой из них в органах соцзащиты населения», – написано на сайте.

Напомним, в октябре россиянам придётся заново подавать заявления на ряд социальных выплат.