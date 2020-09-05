Выплаты по ОСАГО: оформление планируют перевести в онлайн

Фото Global Loock

Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде; состояние повреждённого автомобиля будут оценивать по фото и видео.

Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине с некоторыми замечаниями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

По действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте предоставлять в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде.

Новый законопроект исключает эту обязанность и даже допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии — путём обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения, а также предоставляет возможность использовать для обмена информацией единый портал госуслуг.

Напомним, в сентябре вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО.