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Выплаты по ОСАГО: оформление планируют перевести в онлайн

сегодня 11:59

Фото Global Loock

Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде; состояние повреждённого автомобиля будут оценивать по фото и видео.

Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине с некоторыми замечаниями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

По действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте предоставлять в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде.

Новый законопроект исключает эту обязанность и даже допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии — путём обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения, а также предоставляет возможность использовать для обмена информацией единый портал госуслуг.

Напомним, в сентябре вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО.

Автор:
Олеся Сметанникова

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ОСАГО
выплата

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