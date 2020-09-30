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«Я знала, что мой папа особенный»: сибирячка собирает деньги на фильм об отце, который жил на барже посреди Оби

сегодня 18:17

Фото с сайта pixabay.com, скриншот из Facebook и фото Анастасии

Сибирячка собирается сделать фильм о своём отце, который жил посреди Оби на барже; девушка запустила сбор денег на производство кино.

Деньги на фильм о своём необычном отце собирает Анастасия. Мужчина жил на барже посреди Оби за 800 километров по реке от Новосибирска. Об этом она написала в своём Facebook.

«Я потеряла отца. Это боль, но я хочу её сгладить. И вы можете мне в этом помочь. С миру по нитке, как говорится», – написала Анастасия.

Она добавила, что летом уже были отсняты необходимые кадры. Позже отец Анастасии умер от коронавируса.

«Этим летом я попросила несколько ребят поехать к папе и снять про него фильм. Я знала, что мой папа особенный и неординарный, поэтому хотелось на память сделать такое. Фильм оказался очень важным и ценным сейчас. Он станет посмертным», – написала сибирячка.

На странице для сбора денег она не обозначила точной суммы. В трёх предложениях Анастасия объяснила всю концепцию своей задумки.

«“Cреднестатистический, достаточно безалаберный, преимущественно честный, достаточно постоянный в пристрастиях, приоритетах и убеждениях. К сожалению, без хватательного рефлекса”, — так папа писал про себя. Я хочу увековечить его такого в фильме. Материал уже есть, теперь время монтажа», – заключила сибирячка.

Напомним, ранее новосибирские художники запустили сбор средств на раскраску одного из городских трамваев в цвета ХК «Сибирь».

Автор:
Денис Калин

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