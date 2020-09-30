Зажгли на миллион: школьники сожгли более тысячи тюков сена фермера в Алтайском крае

Фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Подожгли сено школьники во время игры на территории фермерского хозяйства в Алтайском крае; сгорело 1500 тюков, а общий ущерб составил более миллиона рублей.

Два школьника сожгли 1500 тюков сена фермера в Алтайском крае. Сотрудники полиции установили, что дети решили поиграть на территории фермерского хозяйства и случайно сожгли местные запасы высушенной травы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«В минувшие выходные в селе Боровское неизвестные подожгли сено у местного фермера. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое школьников решили поиграть на территории фермерского хозяйства и в результате неосторожного обращения с огнём допустили возгорание сена», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что поджигателям всего по 10 лет. Поэтому материалы предполагается передать для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, в конце сентября владелец сгоревшей гостиницы в Новосибирске заявил, что здание подожгли дети.