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Зажгли на миллион: школьники сожгли более тысячи тюков сена фермера в Алтайском крае

сегодня 18:40

Фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Подожгли сено школьники во время игры на территории фермерского хозяйства в Алтайском крае; сгорело 1500 тюков, а общий ущерб составил более миллиона рублей.

Два школьника сожгли 1500 тюков сена фермера в Алтайском крае. Сотрудники полиции установили, что дети решили поиграть на территории фермерского хозяйства и случайно сожгли местные запасы высушенной травы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«В минувшие выходные в селе Боровское неизвестные подожгли сено у местного фермера. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое школьников решили поиграть на территории фермерского хозяйства и в результате неосторожного обращения с огнём допустили возгорание сена», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что поджигателям всего по 10 лет. Поэтому материалы предполагается передать для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, в конце сентября владелец сгоревшей гостиницы в Новосибирске заявил, что здание подожгли дети.

Автор:
Денис Калин

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Алтайский край

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