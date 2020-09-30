Жёсткие ограничения из-за коронавируса ввели в районе Республики Алтай

На неделю в районе Республики Алтай остановили деятельность большинства организаций; решение связано с обострением эпидемиологической ситуации.

Работа большинства предприятий и организаций Онгудайского района Республики Алтай остановлена с 6 до 13 октября. На такие меры власти пошли после того, как количество заболевших коронавирусом начало стремительно увеличиваться. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Будет остановлена деятельность организаций общественного питания; магазинов и нестационарных объектов, в которых продаются непродовольственные товары; салонов красоты, парикмахерских, массажных и косметических салонов; всех объектов, в которых оказываются подобные сервисные услуги.

Запрет на работу не коснётся аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости и автозапчасти. Функционировать продолжат и объекты, в которых налажена дистанционная торговля.

Юридическим лицам и владельцам ИП рекомендовали каждые два часа проводить уборку с применением дезинфицирующих средств.

За нарушение новых правил предусмотрены и наказания: административный штраф для предпринимателей от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также в районной администрации напомнили, что в муниципалитете будут проводиться рейды для проверки соблюдения ограничений.

За минувшие сутки в районе выявили 20 случаев заражения. С начала пандемии коронавируса зафиксировано 335 случаев.

Напомним, 2 октября администрация Каменского района Алтайского края закрылась на карантин из-за коронавируса.