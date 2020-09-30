Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Жителям Кемеровской области рекомендовали оставаться дома

сегодня 09:23

Фото pixabay.com

В Кузбассе растёт количество заражённых коронавирусом; местным жителям советуют оставаться дома.

Жителей Кузбасса попросили оставаться дома и ограничить контакты из-за роста числа заражённых коронавирусом. Об этом сообщило издание «Регнум» со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаиду Хохлову.

По её словам, сейчас лучше ограничить поездки в общественном транспорте. Также, если есть возможность, лучше остаться дома.

Хохлова отметила, что если вы едете на работу или направляетесь в магазин, то нужно обязательно надевать маску.

Напомним, осенью в Кемеровской области резко увеличился прирост инфицированных коронавирусом.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

Кузбасс
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

60294
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30962
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30941
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30515
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
22773
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22344
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола
19782
У миллиардера Ротенберга нашли коронавирус: он пропустит матч с «Сибирью»