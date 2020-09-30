Жителям Кемеровской области рекомендовали оставаться дома

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В Кузбассе растёт количество заражённых коронавирусом; местным жителям советуют оставаться дома.

Жителей Кузбасса попросили оставаться дома и ограничить контакты из-за роста числа заражённых коронавирусом. Об этом сообщило издание «Регнум» со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаиду Хохлову.

По её словам, сейчас лучше ограничить поездки в общественном транспорте. Также, если есть возможность, лучше остаться дома.

Хохлова отметила, что если вы едете на работу или направляетесь в магазин, то нужно обязательно надевать маску.

Напомним, осенью в Кемеровской области резко увеличился прирост инфицированных коронавирусом.