Звезда «Холостяка» Виктория Короткова насмерть сбила человека в Москве
Фотографии из аккаунта korotkova_viktoriya социальной сети Instagram
Автомобиль, которым управляла Короткова, принадлежит её возлюбленному; сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Звезда «Холостяка» Виктория Короткова сбила насмерть человека в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.
Вчера около 23:00 Короткова попала в ДТП на Кутузовском проспекте. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
По данным СМИ, автомобиль, которым управляла звезда шоу, принадлежит её предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, вчера в Новосибирске водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП.
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