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Звезда «Холостяка» Виктория Короткова насмерть сбила человека в Москве

сегодня 15:47

Фотографии из аккаунта korotkova_viktoriya социальной сети Instagram

Автомобиль, которым управляла Короткова, принадлежит её возлюбленному; сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Звезда «Холостяка» Виктория Короткова сбила насмерть человека в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

Вчера около 23:00 Короткова попала в ДТП на Кутузовском проспекте. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

По данным СМИ, автомобиль, которым управляла звезда шоу, принадлежит её предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера в Новосибирске водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Москва
звезда
погиб пешеход
авария, дтп
смертельное дтп

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