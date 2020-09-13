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444 человека умерли от инфаркта в Новосибирской области

сегодня 15:50

Фото pixabay.com

Смертность от инфаркта в регионе снижается; коронавирус не повлиял на оказание помощи людям с больным сердцем.

В Новосибирской области с начала года от инфаркта умерли 444 человека. Такое заявление сделал главный кардиолог Новосибирской области Сергей Зенин.

Эксперт заявил, что статистика актуальна на 1 июня 2020 года. В 2019 году от инфаркта умерли 467 человек.

Показатель смертности населения от инфаркта в Новосибирской области на 100 тысяч человек составляет 38,2. От ишемической болезни сердца на 100 тысяч населения смертность составляет 436,9.

Ежегодно смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области уменьшается примерно на 4 %.

Напомним, в сентябре врачи объяснили воздействие энергетиков на сердце.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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