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Алтайский мэр заразился коронавирусом

сегодня 14:45

Фото с сайтов rubtsovsk.org и wikipedia.org

Глава Алтайского города заразился коронавирусной инфекцией; мэру не потребовалась госпитализация.

Коронавирус выявили у главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Временно обязанности мэра будет исполнять его первый заместитель Владимир Пьянков. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

Мэру 58 лет. Две недели ему придётся провести на самоизоляции дома.

Это не первый случай, когда COVID-19 находят у алтайских политиков. Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус получил глава Бийска Александр Студёнкин. С двусторонней пневмонией в больнице находится и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, 7 октября в Совфеде рассказали, что сразу у двух сенаторов выявлен коронавирус.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Алтайский край
коронавирус

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