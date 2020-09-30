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Анализ взяли - перезвонить забыли: известный иркутский радиоведущий рассказал о своём лечении от коронавируса

сегодня 21:23

Фото и видео с личной страницы Ивана Вильчинского в соцсети "ВКонтакте"

Известный иркутский радиоведущий заразился коронавирусом; Иван Вильчинский рассказал о своих симптомах и лечении.

Известный иркутский радиоведущий Иван Вильчинский заразился коронавирусом. Он всё ещё проходит лечение. Однако, как только ему стало лучше, ведущий решил рассказать о своих симптомах и поделиться наблюдениями по поводу действий медиков региона. Своё видеообращение Вильчинский опубликовал в социальной сети "ВКонтакте".

"В понедельник 28 сентября приехал первый врач ко мне домой, 29 сентября взяли анализ. Сегодня 7 октября! Мне даже никто не перезвонил и не сообщил о моём положительном анализе. Блин! Если бы я через свои каналы не добыл информацию о диагнозе и доктора, то до сих пор я бы не знал, что болею!" — рассказал Иван Вильчинский.

Ведущий также отметил, что у него была температура 39 градусов Цельсия, а одними из первых симптомов стали мышечные боли и ощущение усталости. Позже врачи зафиксировали у него 35 % поражения лёгких.

"Будьте готовы остаться один на один со своей болезнью", — подытожил Иван Вильчинский.

Напомним, сегодня из-за нехватки врачей в Алтайском крае к борьбе с коронавирусом привлекли медиков частных клиник.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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радио
Иркутск
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коронавирус
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