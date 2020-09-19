Белохвостый орлан обрёл свободу: его выпустили после лечения в петербургском заказнике

Ото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга

Белохвостый орлан находится в Красной книге; орлан Рустик страдал целым букетом заболеваний, каждое из которых могло привести к летальному исходу.

В заказнике «Северное побережье Невской губы» выпустили в естественную среду обитания белохвостого орлана Рустика, ранее вылеченного в ветклинике от нескольких серьёзных заболеваний. Об этом сообщает ЛенТв24 со ссылкой на Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Глава ведомства Денис Беляев считает, что забота об окружающей среде и её обитателях должна быть делом каждого гражданина.

Напомним, 19 сентября прогуливавшийся в Академгородке глухарь попал под машину.