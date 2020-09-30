Бивни мамонта возрастом в 9 тысяч лет отправили из Новосибирска

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Бивни перевозили из Новосибирска в Данию; вес груза составил 800 килограммов.

Житель Новосибирска отправил в Данию бивни мамонта возрастом 9 тысяч лет. Об этом сообщил руководитель одной из экспедиционных службы России.

Перевозчикам пришлось оформлять документы на груз весом в 800 килограммов и объёмом в 2,5 кубометра. Возраст бивней составлял поразительные 9 тысяч лет. Их перевозили только с помощью автомобильного транспорта, поскольку с грузовыми авиаперевозками во время пандемии коронавируса были проблемы.

Также среди необычных посылок эксперт назвал деревянный резной иконостас и колокола для церкви.

Напомним, ранее посылка с вибратором вызвала переполох в отделении почты в Кузбассе.