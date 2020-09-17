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Бомбой угрожал гражданин Кубы жителям Новосибирска

сегодня 18:22

Фото pixabay.com, агентства безопасности «ГВАРДИЯ»

Молодой парень заявил о бомбе в кармане; позже не говорящего по-русски человека доставили в полицию.

Гражданин Кубы угрожал новосибицам бомбой. Инцидент произошёл 7 октября в Железнодорожном районе.

Около 14 часов на улице Ивачева к автомобилю одной из служб безопасности подошёл темнокожий мужчина и сообщил, что в кармане у него находится бомба. Иностранец также попросил вызвать полицию.

«Мужчина разговаривал на смеси английского, испанского и русского языков и был сильно взволнован», — рассказали в бойцы ГБР.

О ЧП сообщили в полицию. Стражи правопорядка прибыли в касках и бронежилетах. Мужчину отвели подальше от дороги в безлюдную часть улицы. На место также прибыли кинологи, которые осмотрели гражданина Кубы. Взрывных устройств при нём не обнаружили.

Иностранца доставили в отдел полиции.

Напомним, в сентябре городской суд и несколько соцобъектов в Омске получили сообщения о заложенных бомбах.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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