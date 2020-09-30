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Бузова и Манукян ответили на слухи о расставании

сегодня 09:25

Фото из Instagram Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Последние несколько месяцев поклонники певицы Ольги Бузовой обсуждают слухи о её разлуке с женихом Давидом Манукяном; пара редко стала появляться на публике вместе.

Российская певица Ольга Бузова и её жених — блогер из Новосибирска Давид Манукян — развеяли слухи о расставании. Влюблённые отметили очередную дату своих отношений — они вместе уже 14 месяцев. Сторис от этом Бузова разместила в своём Instagram.

Ранее в федеральных СМИ стали появляться публикации о возможном расставании одной из самых ярких пар звёздной тусовки. Манукян и Бузова редко появлялись вместе не официальных мероприятиях, что и стало поводом для домыслов. На прямые вопросы они отвечали уклончиво, не подтверждая, но и не опровергая догадки о разрыве.

Точку в волне слухов поставила сторис Давида Манукяна, который 6 октября рассказал о праздновании очередной даты — блогер и певица вместе уже 14 месяцев. В честь этого события жених подготовил для возлюбленной сюрприз, украсив помещение шарами и приготовив подарки из ЦУМа.

Напомним, ранее сообщалось, что после шоу «Ледниковый период» Бузовой предстоит операция.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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