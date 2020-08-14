Бывший директор филармонии нашёл работу в общественной палате Новосибирской области

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Уволившийся летом директор новосибирской филармонии занял новую должность; Бейбит Мухамедин перешёл в общественную палату.

Экс-директор новосибирской филармонии занял должность эксперта комиссии по поддержке семьи и детства региональной общественной палаты. Об этом Бейбит Мухамедин 7 октября сообщил Сиб.фм.

По словам Бейбита Мухамедина, круг его обязанностей пока уточняется. Вероятно, он будет определён на следующей неделе, в ходе совещания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Мухамедин в середине августа покинул пост директора филармонии. Также он занимал должность директора МК НСО ГБУК «Центр креативных индустрий», однако в разговоре с Сиб.фм уточнил, что уже не имеет отношения к учреждению.

Напомним, 3 октября в НОВАТе открылся театральный сезон.