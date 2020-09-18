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Черчесов прокомментировал угрозу заражения коронавирусом в сборной России

сегодня 21:42

Фото pixabay.com

Черчесов прокомментировал угрозу заражения коронавирусом в российской сборной; по словам тренера, это отразится на построении игры в предстоящей контрольной встрече со Швецией.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал угрозу заражения коронавирусом в расположении команды. Его слова приводит Sport24.

Наставник сборной России подтвердил, что Георгий Джикия и Маринато Гильерме изолированы от основного состава из-за подозрительных результатов тестов на COVID-19. По словам тренера, это отразится на построении игры в предстоящей контрольной встрече со Швецией.

«Естественно, когда выбывает основной центральный защитник, его должен кто-то заменить. Сейчас дозаявить игроков регламент не позволяет», — отметил Черчесов.

Ранее 7 октября стало известно, что у результаты на коронавирус у Джикии и Гильерме насторожили медиков. Было принято решение провести повторное обследование остальных футболистов, которое не выявило отклонений от нормы.

8 октября российская сборная проведет матч со Швецией, а 11 октября ей предстоит игра с Турцией под эгидой Лиги наций.

Напомним, сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, набрав 15 очков благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

сборная России
коронавирус
Черчесов

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