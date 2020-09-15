Четверть новосибирских хозяйств, пострадавших от засухи, получат господдержку

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Федеральную поддержку могут получить 24 % новосибирских хозяйств, пострадавших от засухи; в этом году пострадало 51 хозяйство региона.

Почти четверть новосибирских хозяйств, пострадавших от засухи, могут получить господдержку от Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

«В целях оказания федеральной поддержки Минсельхозом Новосибирской области совместно с органами управления муниципальных районов подготовлены и переданы в Минсельхоз РФ документы в соответствии с приказом "Об утверждении порядка осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от ЧС природного характера"», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что пока ответ от федерального министерства не поступил.

Особо пострадавшие хозяйства (51 хозяйство) от общего числа составляют около 24 % (общее число пострадавших хозяйств — 214).

С начала мая сразу в нескольких районах Новосибирской области наблюдалась засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе области, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов.

В Новосибирской области площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33 % от общего объёма засеянных площадей. Из-за засушливой погоды власти снизили планы по сбору зерновых с 2,6 до 2,2 млн тонн зерновых.

Напомним, власти накупят для Новосибирска более 80 новых автобусов и троллейбусов на 1,2 млрд рублей.