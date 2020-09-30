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День рождения Путина: президента России поздравили десять глав государств

сегодня 17:54

Фото Kremlin.ru

7 октября день рождения Владимира Путина; президент весь день принимает поздравления.

Президент России Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. С 68-летнием главу государства уже поздравили десять глав государств.

Среди них:

президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,

премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян,

президент Белоруссии Александр Лукашенко,

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,

премьер-министр Индии Нарендра Моди,

президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,

первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,

президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,

президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

«В разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений. В ряде бесед с руководителями стран-членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», — также сообщает пресс-служба Кремля.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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