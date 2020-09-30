День рождения Путина: президента России поздравили десять глав государств
Фото Kremlin.ru
7 октября день рождения Владимира Путина; президент весь день принимает поздравления.
Президент России Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. С 68-летнием главу государства уже поздравили десять глав государств.
Среди них:
президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян,
президент Белоруссии Александр Лукашенко,
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,
премьер-министр Индии Нарендра Моди,
президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,
президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
«В разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений. В ряде бесед с руководителями стран-членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», — также сообщает пресс-служба Кремля.
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