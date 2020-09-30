Детскую вакцину от коронавируса привезли в Новосибирскую область

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Власти региона не делали прививки от коронавируса; всего в Новосибирской области 13,7 тысяч случаев COVID-19.

В Новосибирскую область привезли детскую вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Министр заявил, что в регион поступила как взрослая, так и детская партии вакцины от центра имени Гамалеи. Власти Новосибирской области пока не ставили прививки от коронавируса. Зато чиновники поставили себе уколы от сезонного гриппа.

Ранее стало известно, что в Новосибирскую область привезли только 24 дозы вакцины от коронавируса.

Всего в Новосибирской области 13 703 случая заражения коронавирусом, среди них 830 детей. 12 294 человека выздоровели, умерли 476 человек.

Напомним, ранее в Новосибирской области ещё два медучреждения вновь перепрофилировали под коронавирусные госпитали.