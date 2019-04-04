Директор скандальной спортшколы под Новосибирском присвоила полмиллиона благодаря мужу подруги

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В Новосибирской области осудили директора детско-юношеской спортивной школы за мошенничество; она фиктивно устроила своего знакомого на должность преподавателя, хотя тот об этом не знал.

Директора МКУ «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского района Екатерину Метёлкину приговорили к условному сроку за мошенничество. Как рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела новосибирской прокуратуры Екатерина Махова, оглашение вердикта прошло сегодня, 7 октября. Согласно материалам дела, Метёлкина признана виновной в хищении более 480 тысяч рублей.

Суд установил, что схема директора школы основывалась на фиктивном устройстве работника. В 2017 году к ней за помощью обратилась близкая знакомая и попросила дать работу её мужу Ивану Маркину. Екатерина Метёлкина согласилась, однако в разговоре с новым работником решила не раскрывать его новую должность, заявив, что он будет в школе разнорабочим. На самом деле директор официально предоставила Маркину должность спортивного тренера, хотя в итоге никто этой работой не занимался.

Более того, до августа 2018 года Метёлкина регулярно предоставляла отчёт о проделанной работе, а Маркин получал зарплату. Семья начала подозревать неладное, когда в очередной раз директор попросила обналичить деньги, которые поступили «тренеру» на карту, и принести их лично ей в руки. В ходе допроса мужчина признался, что на работу не ходил, а уже в полиции ему рассказали, что он был устроен в школе тренером по боксу, баскетболу и фигурному катанию и волейболу. Те же показания дали и другие сотрудники детской спортивной школы — никто не видел там нового тренера сразу по нескольким дисциплинам. По словам Маркова, все деньги он отдавал директору, а сам ничего не получал.

Суд признал виновной Екатерину Метёлкину. Директора приговорили к трём годам лишения свободы условно.

Стоит отметить, что два года назад между директором спортивной школы и тренером ныне расформированной детской хоккейной команды «Пантеры» произошёл конфликт из-за денег. Сиб.фм подробно рассказывал об этой истории.

Напомним, в середине сентября в Новосибирске осудили замдиректора школы, которая украла выделенные на учебники деньги.